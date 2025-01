Gemeente Utrecht start crowdfunding voor werkenden in de bijstand

De gemeente Utrecht is samen met burgerinitiatief Collectief Kapitaal een geldinzamelingsactie gestart waarmee in drie maanden tijd 100.000 euro moet worden opgehaald. Met dat geld wil de gemeente honderd Utrechters die leven van een bijstandsuitkering en daarnaast in deeltijd werken financieel kunnen ondersteunen.

Bijstandsgerechtigden mogen tussen de 170 en 273 euro bovenop hun uitkering verdienen, afhankelijk van hun situatie.

Als ze meer geld verdienen, worden ze gekort op de uitkering die ze de volgende maand krijgen. Maar dit bedrag kan ook op de volgende bijstandsuitkering worden gekort, ook als ze minder werkten dan de maand ervoor. Daardoor kan het gebeuren dat mensen een tekort aan inkomen hebben.

Bufferbudget

Dat mogelijke tekort leidt volgens wethouder Werk & Inkomen Linda Voortman tot onzekerheid. "Werken in de bijstand wordt zo heel ingewikkeld gemaakt, terwijl wij willen dat mensen financiële zekerheid en rust hebben".

Ze heeft het idee dat mensen door deze ingewikkelde constructie ontmoedigd raken om weer de arbeidsmarkt op te gaan. "Wij willen dat werken loont en dat mensen ook gestimuleerd worden om dat te doen." Ze vindt dat het systeem overzichtelijk moet worden voor mensen en dat er meer financiële zekerheid komt.

De gemeente heeft voor een crowdfundingsactie gekozen omdat het in strijd zou zijn met de wet om dit fonds met geld van de gemeente te betalen. "Wij willen met deze actie ook de Tweede Kamer stimuleren om haast te maken met een wetsvoorstel van voormalig minister Schouten. Zij stuurde een voorstel naar de Kamer voor een 'bufferbudget', waarmee het mogelijk zou moeten zijn om het verschil in inkomen te verrekenen." Voortman denkt dat dit een oplossing kan zijn.

Met zijn allen boos

Volgens Voortman is de Participatiewet al jaren onderwerp van discussie, maar ondanks de problemen voor mensen verandert er niets. "Het is een wet die gestoeld is op wantrouwen in plaats van op vertrouwen", zegt ze.

"Dan zijn we met zijn allen boos om een vrouw die gekort werd op haar bijstandsuitkering omdat ze boodschappen ontvangen heeft, maar de wet die daaraan ten grondslag ligt wordt niet veranderd. Daarom denken mensen nu bij te kunnen dragen." De geldinzamelingsactie heeft na een dag al 30.000 euro opgeleverd.