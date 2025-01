'DAF-werknemers stelen voor miljoenen aan vrachtwagenonderdelen'

Werknemers van truckfabrikant DAF in Eindhoven hebben eind vorig jaar voor een paar miljoen euro aan vrachtwagenonderdelen gestolen. Dat melden ingewijden aan het Eindhovens Dagblad.

DAF bevestigt aan de NOS dat er spullen zijn gestolen. Welke spullen er zijn ontvreemd en welke waarde die precies hadden, is niet bekend.

Volgens de bronnen van de krant stelen medewerkers regelmatig iets van het bedrijf, maar gebeurt dat niet vaak in deze omvang. Het Eindhovens Dagblad ontdekte vorig jaar dat er DAF-onderdelen werden verkocht via de Russische webwinkel Gruz-shop. Of dat spullen zijn die vorig jaar zijn ontvreemd, is niet duidelijk.

DAF heeft aangifte gedaan bij de politie en "passende maatregelen" tegen de betrokken werknemers genomen.