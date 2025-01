Tien zieken melden zich bij Albert Heijn na eten blauwe bessen, één schadeclaim

Bij Albert Heijn hebben zich tot en met gisteravond laat tien mensen gemeld die zeggen ziek te zijn geworden na het eten van blauwe bessen. De supermarktketen is een grote terugroepactie begonnen, omdat na consumptie van bevroren blauwe bessen zeker twaalf mensen met hepatitis A besmet raakten.

Het is onduidelijk of zich onder deze consumenten ook ziek geworden mensen bevinden die het RIVM al in beeld had. De klantenservice van AH heeft inmiddels ruim 2000 vragen gehad over de blauwe bessen. Tot nu toe heeft één persoon een schadeclaim ingediend, meldt een AH-woordvoerder aan de NOS.

'Onduidelijk en kil'

Online uiten consumenten kritiek op AH. Zo klagen mensen op sociale media dat ze de veiligheidswaarschuwing in de app van de supermarkt onduidelijk vinden. Anderen noemen het kil dat het bedrijf zijn "verontschuldiging aanbiedt voor het ongemak", terwijl het gaat om een besmettelijke ziekte.

"Het is ook vreselijk dat er hepatitis A op die bessen zat", zegt een woordvoerder in reactie op de kritiek. "We wensen iedereen die ziek is beterschap. Maar dat sommige mensen zeggen dat AH kil of empathieloos reageert, vind ik jammer."

Populair product

Vanwege mogelijke besmetting met hepatitis A hebben zeker 120.000 klanten een e-mail gehad met het advies om bevroren blauwe bessen uit kilozakken niet op te eten. Het gaat daarbij alleen om online aankopen van de afgelopen zes maanden. Hoeveel zakken er in de winkel zijn verkocht is niet duidelijk. "Het is een populair product dat veel mensen in de vriezer hebben liggen", zegt de AH-woordvoerder.

De supermarktketen zal elke ziektemelding met de "grootst mogelijke zorg" in behandeling nemen, zegt de woordvoerder. Er zal worden uitgezocht wat er aan de hand is en hoe de keten de persoon kan helpen. Zo moet onder meer duidelijk worden of er een causaal verband is tussen het eten van de vruchten en de ziektesymptomen.

Twaalf besmettingen bekend

Het is niet bekend of er nieuwe meldingen zijn gedaan bij huisartsen. De GGD en het RIVM laten desgevraagd weten niet over nieuwe cijfers te beschikken. Gisteren werd bekend dat zeker twaalf mensen besmet zijn geraakt met hepatitis A na het eten van de blauwe bessen.

Vermoedelijk zijn honderden mensen besmet geraakt, aldus het RIVM. De meeste patiënten zullen last hebben van relatief milde symptomen. Volwassen lopen het risico op een leverontsteking. Vooral mensen met een lage weestand kunnen ernstig ziek worden. Voor zover bekend zijn twee besmette personen in het ziekenhuis opgenomen.

Inleveren of weggooien

De kilozakken die onder de terugroepactie vallen werden tot afgelopen maandag verkocht. Ze hebben een houdbaarheidsdatum van 14-4-'26. Klanten krijgen hun geld terug als ze de bessenzakken inleveren bij de supermarkt. Het is onduidelijk hoeveel bessen zijn ingeleverd bij de supermarkt.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of het supermarktconcern de juiste stappen neemt. AH moet aan de NVWA melden welke acties het heeft ondernomen om de producten terug te roepen en om de oorsprong van het probleem te achterhalen. Bij de blauwe bessen is achterhaald dat ze afkomstig zijn van een leverancier uit Polen.