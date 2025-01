Inspectie dringt opnieuw bij Faber aan op oplossingen voor overbelast Ter Apel

Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is nog altijd overbelast en dat blijft leiden tot zeer onveilige situaties voor asielzoekers en medewerkers. De Inspectie voor Justitie en Veiligheid constateert dat een structurele oplossing uitblijft en dringt opnieuw aan op maatregelen.

Zeker nu het kabinet de spreidingswet wil intrekken vindt de inspectie dat minister Faber van Asiel en Migratie werk moet gaan maken van oplossingen voor de situatie in Ter Apel. De inspectie hamert daar al langer op.

In een brief aan Faber roept de inspectie de minister opnieuw op om maatregelen te nemen die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in staat stelt orde op zaken te stellen. Zo moet de door- en uitstroom worden verbeterd en moeten er meer alternatieve opvangplekken komen. Ook moeten de voorzieningen die er wel zijn beter passend worden gemaakt voor langduriger verblijf.

Door een gebrek aan opvangruimte worden structureel noodmaatregelen ingezet, ziet de inspectie. Doordat er geen doorstroommogelijkheden zijn zitten aanmelders veel te lang in Ter Apel. Soms wel tot zes maanden. Ook zijn er niet genoeg medewerkers om onvoorziene omstandigheden op te vangen.

Zeer onveilig

Het structureel inzetten van alternatieve nachtlocaties leidt tot zeer onveilige situaties voor aanmelders en personeel, ziet de inspectie. "Lang verblijf in locaties waar de voorzieningen niet voor zijn ingericht heeft een nadelige invloed op het mentale en fysieke welzijn van bewoners. Vooral de meest kwetsbare bewoners lijden hieronder", schrijft de inspectie.

Ter Apel is ingericht op een maximale bezetting van 2000 bewoners. De vergunningen verleend door de gemeente Westerwolde, inclusief het daarbij behorende toezicht en de handhaving, zijn gericht op dit aantal.

Maar tussen oktober 2023 en oktober 2024 bevonden zich bijna permanent tussen de 2000 en 2200 mensen op het terrein van Ter Apel. Op de externe 'wachtlocaties' die Ter Apel moeten ontlasten bevinden zich ongeveer 700 mensen, die overdag veelal ook in Ter Apel zijn.

Het COA trok al meermalen aan de bel om de noodsituatie. Burgemeester Velema van Westerwolde zei eerder te vinden dat minister Faber wegloopt voor haar verantwoordelijkheid.