Hassan krijgt bij marathon Londen concurrentie van wereldrecordhoudster Chepngetich

Aan het begin van deze week maakte Hassan al bekend dat ze aan de start staat bij de marathon die op zondag 27 april zal plaatsvinden.

'Kwestie van tijd'

Hassan noemt een nieuwe mondiale toptijd "een kwestie van tijd". De Nederlandse sprak al meermaals haar ontzag uit voor de tijd van Chepngetich, maar hoopt er zelf ooit onder te duiken.

"Het is fantastisch snel, maar zij heeft laten zien dat het mogelijk is. Sneller? Ik denk dat het kan, als ik hard train. Maar dan moet ik wel heel lang trainen. Hoe lang, één, twee, drie jaar, weet ik niet. Maar het is mogelijk."

Het wordt voor de olympisch kampioene haar vijfde marathon uit haar carrière. Hassan (32) debuteerde in 2023 in Londen op de klassieke afstand van ruim 42 kilometer. Ze wist die editie ook meteen te winnen. Later dat jaar triomfeerde ze ook in de marathon van Chicago.