Defensie beschuldigt KLM van het afpakken van piloten

Staatssecretaris Tuinman van Defensie wil dat KLM stopt met het werven van defensiepiloten. Volgens Tuinman is ongeveer de helft van de piloten de afgelopen jaren overgestapt naar KLM en dochterbedrijf Transavia. De hoogste baas van KLM, Marjan Rintel, moet vandaag daarover op gesprek komen bij de staatssecretaris.

"Ik heb F-35's en dat is het enige wat Poetin echt afschrikt. En die moeten we wel kunnen vliegen", zei Tuinman vanmorgen in het tv-programma Goedemorgen Nederland.

Volgens hem worden piloten gelokt met salarissen die enkele duizenden euro's per maand hoger kunnen liggen dan bij defensie. "We hebben een gezamenlijke opgave om te beschermen wat ons dierbaar is. Het laatste wat je wil is dat je in een strijd terechtkomt die alleen maar om geld gaat", aldus Tuinman.

Vergrijzing

KLM wil niet vooruitlopen op het gesprek dat vandaag gepland staat en kan de getallen die de staatssecretaris noemt niet bevestigen.

De luchtvaartsector kampt met grote pilotentekorten, onder meer vanwege de vergrijzing. Pilotenopleidingen zitten vol, maar daarmee is het tekort op korte termijn niet opgelost.