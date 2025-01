Duitse economie krimpt voor tweede jaar op rij, ook vooruitzichten somber

De Duitse economie is in 2024 voor het tweede jaar op rij gekrompen. Het gaat om een totale krimp van 0,2 procent. Dat heeft het Statistisches Bundesamt bekendgemaakt. Over het laatste kwartaal van vorig jaar was er ook sprake van krimp: die was 0,1 procent.

De krimp komt volgens het Duitse statistiekbureau door "de toenemende concurrentie voor de Duitse exportindustrie op belangrijke afzetmarkten, hoge energiekosten, een nog steeds hoog renteniveau, maar ook onzekere economische vooruitzichten".

Nadat de Duitse economie in 2021 en 2022 nog groeide, was er in 2023 sprake van een dip van 0,3 procent. Die krimp trof toen vooral het mkb, maar ook de auto-industrie. Beide sectoren vormen de motor van de Duitse economie. Duitsland heeft de grootste economie van Europa en is de belangrijkste handelspartner van Nederland.

Minder woningen

Het ging vorig jaar vooral slecht in de productie- en bouwsector. Zo produceerden belangrijke sectoren als de machinebouw en de auto-industrie minder. Ook in bijvoorbeeld de chemische en metaalindustrie bleef de productie laag. Verder werden er minder woningen gebouwd, onder andere door de nog steeds hoge bouwprijzen.

In verschillende dienstensectoren ging het juist beter. Zo was er in de detailhandel en de transportsector sprake van groei. Ook in de informatie- en communicatiesector zette de groei door.

Meer werkeloosheid

In de rest van de EU groeit de economie juist, zoals in ons eigen land, maar in Duitsland niet. Daar stijgt de werkloosheid, gaan meer bedrijven failliet en daalt de export flink.

Ook de vooruitzichten voor dit jaar zijn somber: een minieme groei tot krimp. Als de Duitse economie dit jaar wederom kleiner wordt, is er voor het eerst in de geschiedenis van de Bondsrepubliek Duitsland, het naoorlogse Duitsland, drie jaar op rij sprake een dip.

Er worden grote ontslagrondes verwacht. Een aantal bedrijven kondigde die al aan, zoals Volkswagen. Daar zullen toch geen fabrieken worden gesloten, maar de komende jaren wel ruim 35.000 Duitse banen verdwijnen. Naast Volkswagen zit ook Mercedes-Benz in de problemen.