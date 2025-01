Acht doden in Tanzania, vermoedelijk door zeldzaam marburgvirus

In Tanzania zijn acht mensen vermoedelijk overleden door het marburgvirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daarnaast is er volgens de organisatie nog één besmetting bekend.

De uitbraak komt kort na het einde van de marburguitbraak in buurland Rwanda, waarbij vijftien mensen overleden. Het virus, dat veel weg heeft van ebola, gaat gepaard met ziekteverschijnselen als plotselinge koorts, hoofdpijn, overgeven, spierpijn en buikpijn. In een later stadium volgen hevige bloedingen en vallen organen uit.

Het gezondheidsrisico op mondiaal niveau is volgens de WHO laag, maar in Tanzania zelf hoog. De verwachting is dat meer mensen besmet zijn geraakt met het virus. De gezondheidsorganisatie heeft monsters genomen bij twee patiënten en doet contactonderzoek.

Experimenteel vaccin

Er bestaat geen medicijn tegen marburg, dat mensen kunnen oplopen door het slachten en eten van zieke wilde dieren. Mensen kunnen het virus op elkaar overdragen via lichaamsvloeistoffen als bloed, speeksel en zweet, schrijft het RIVM. Het virus krijgen doordat een ander hoest of niest kan niet.

In Rwanda werden mensen afgelopen maanden ingeënt met een experimenteel vaccin. Het virus draagt de naam marburg omdat laboratoriummedewerkers in deze Duitse stad in 1967 bij een onderzoek met proefapen besmet raakten met het voorheen onbekende virus.

De uitbraak in Rwanda was zover bekend de eerste ooit in het Oost-Afrikaanse land en de op twee na grootste ooit wereldwijd. Er waren meer slachtoffers bij een uitbraak rond een Congolese goudmijn tussen 1998 en 2000 (154 besmettingen, 128 doden) en eentje in Angola tussen 2004 en 2005 (252 besmettingen, 227 doden).