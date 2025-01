Jaar na hard rapport debatteert Kamer hele dag over falend fraudebeleid overheid

Namens NSC is sinds kort Sandra Palmen de staatssecretaris met de speciale portefeuille Herstel en Toeslagen. Zij zal bij het debat aanwezig zijn namens het kabinet. Als ambtenaar bij de Rijksoverheid pleitte ze al in 2017 voor een tegemoetkoming voor de slachtoffers, maar er werd niet naar haar geluisterd.

Niet alle aanbevelingen overgenomen

Het kabinet zal moeten verdedigen waarom niet alle aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie worden overgenomen. Zo wordt er niet meer geld uitgetrokken voor sociale advocatuur, de rechtshulp voor mensen met een laag inkomen. En het recht van burgers op een persoonlijk gesprek als de overheid hen aanschrijft is nog niet geregeld. Daar staat tegenover dat de politiek heeft beloofd het toeslagensysteem te ontmantelen - ook een aanbeveling van de commissie - maar dat zal nog jaren in beslag nemen.

De voorzitter van de enquêtecommissie, SP-Kamerlid Van Nispen, liet er gisteren bij EenVandaag zijn ongenoegen over blijken. Vooral van oppositiepartijen zal ook vandaag kritiek te horen zijn op het niet opvolgen van alle aanbevelingen. Het is de vraag of de regeringspartijen, en dan met name NSC, het kabinet zullen oproepen meer te doen. Bij het debat van vandaag voert Omtzigt zelf namens zijn partij het woord.

Het debat staat gepland van 10.15 uur tot 20.30 uur en is live te volgen via nos.nl en NPO Politiek en Nieuws.