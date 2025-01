Zeker zestig doden geborgen uit omsingelde goudmijn in Zuid-Afrika

Reddingswerkers hebben tot nu toe zeker zestig lichamen uit een van de diepste goudmijnen in Zuid-Afrika gehaald. Illegale mijnwerkers zaten maandenlang vast in de mijn in Stilfontein, zo'n 150 kilometer ten zuidwesten van Johannesburg. De politie omsingelde die mijn sinds afgelopen zomer.

De politie hoopte dat de mijnwerkers na de afsluiting naar boven zouden komen door de enige overgebleven uitgang. De overheid was aanvankelijk niet van plan om de mijnwerkers te helpen. "We gaan ze uitroken. Ze zullen eruit komen", zei de minister van Binnenlandse Zaken in november.

Maar de rechter dwong de overheid tot een reddingsactie, die afgelopen maandag begon. Sindsdien zijn 106 overlevenden uit de mijn gehaald. Zij zijn allemaal gearresteerd vanwege illegale mijnwerkzaamheden. De reddingsoperatie duurt nog zeker een aantal dagen. Er zouden nog honderden mijnwerkers vastzitten onder de grond.

Om hulp smeken

Volgens een mensenrechtenadvocaat is het moeilijk om zelf uit de 2 kilometer diepe mijnschacht te komen. Mensenrechtenorganisaties dwongen in december via een rechtszaak af dat de mijnwerkers voedsel en water kregen.

Op beelden die deze week naar buiten kwamen, zijn lichamen van omgekomen mijnwerkers te zien, gewikkeld in plastic zakken met touwen. Ook zijn er levende mijnwerkers te zien die om hulp smeken.

Let op, het zijn heftige beelden: