Fietspad én fytspaad: verkeersborden in Friesland worden tweetalig

Veel gemeenten in de provincie hebben al tweetalige plaatsnaamborden bij de ingang van de bebouwde kom staan of hanteren alleen de Friese plaatsnaam. Een aantal gemeentes twijfelt. Zo was er een voorstel om in de gemeente Noardeast-Fryslân de plaatsnaamborden te vervangen door louter Friestalige borden, maar vonden veel inwoners nieuwe borden (300 euro per stuk) te duur.

Doch dyn lampen aan

Voor de nieuwe tweetalige borden langs de provinciale wegen moet overigens nog wel wat werk worden verzet. Zo is er nog geen goede Friese vertaling voor de tekst "ontsteek uw lichten". "Doch dyn lampen oan (doe je lampen aan)", komt in de buurt. Maar taalkundigen moeten daar iets mooiers voor kunnen bedenken, verwacht de provincie.

Commissaris van de Koning Arno Brok is in ieder geval blij dat er nieuwe borden gaan komen. "Het is geen symboolpolitiek", zegt hij. "Dit is belangrijk om het Fries zichtbaarder te maken."

Om hoeveel borden het precies gaat is nog niet helemaal duidelijk, maar de oude borden gaan in ieder geval niet in de afvalbak. Bedoeling is dat ze in andere provincies worden hergebruikt.