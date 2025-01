Vluchten geschrapt en vertraagd vanwege dichte mist, spits valt mee

Vanwege dichte mist zijn op Schiphol tientallen vluchten geannuleerd. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen op de luchthaven. In bijna heel Nederland geldt vanmorgen code geel vanwege lokaal dichte mist; het zicht is op sommige plekken minder dan 200 meter.

De weerswaarschuwing van het KNMI voor weggebruikers geldt vooralsnog tot 11.00 uur. De problemen op Schiphol zijn daarna nog niet gelijk voorbij, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Ook in de loop van de dag zijn vertragingen en annuleringen mogelijk. Luchtvaartmaatschappijen maken zelf de afweging of zij vluchten schrappen. In totaal handelt Schiphol dagelijks zo'n 1200 vluchten af.

Eindhoven Airport meldt eveneens vertragingen en enkele annuleringen vanwege de mist. Bij de luchthaven van Rotterdam lijkt vooralsnog geen sprake van problemen door het weer. Daar worden geen vertragingen of annuleringen van vluchten gemeld op de website.

Frontale botsing

In Friesland was vanmorgen een frontale botsing tussen een busje en een auto. Het is nog onduidelijk in hoeverre de mist een rol speelde bij het ongeluk. Twee mensen raakten gewond, meldt Omrop Fryslân. De N351 bij Makkinga is volledig afgesloten voor onderzoek.

Ondanks het beperkte zicht staan er niet meer files dan normaal. Rond 09.00 waren er volgens de ANWB tientallen files met een totale lengte van zo'n 240 kilometer.