Vluchten geschrapt en vertraagd vanwege dichte mist, code geel tot 14.00 uur

Vanwege dichte mist zijn op Schiphol tientallen vluchten geannuleerd. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen op de luchthaven. Ook Eindhoven Airport meldt vertragingen en enkele annuleringen vanwege de mist. Bij de luchthaven van Rotterdam lijkt vooralsnog geen sprake van problemen door het weer.

In het westen en zuiden van het land geldt vanwege de mist tot 14.00 uur code geel. Op sommige plekken is het zicht minder dan 200 meter.

Dode bij auto-ongeluk

In Friesland was vanochtend rond 06.30 uur een aanrijding met drie voertuigen op de N361 bij Makkinga. Hierbij kwam één persoon om het leven, meldt de politie. Twee anderen raakten gewond. Volgens Omrop Fryslân is de overleden persoon een 22-jarige vrouw uit Heerenveen. Het is nog onduidelijk in hoeverre de mist een rol speelde bij het ongeluk.

Op de A1 bij Hengelo was er vanochtend een kettingbotsing, schrijft regionale omroep Oost. Ook hier is niet duidelijk of dat kwam door de mist. Eén rijstrook is afgesloten.

Ondanks het beperkte zicht stonden er vanochtend niet meer files dan normaal. Rond 09.00 waren er volgens de ANWB tientallen files met een totale lengte van zo'n 240 kilometer.