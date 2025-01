Djokovic ondanks setverlies naar derde ronde Australian Open, Alcaraz maakt indruk

Ook in set drie bood Faria goed weerstand. Maar Djokovic had aan één break voldoende voor setwinst. Daarna was het verzet van Faria gebroken en stoomde Djokovic door naar de zege.

Djokovic, die de Australian Open al tien keer op zijn naam schreef, had exact drie uur nodig om zich te ontdoen van qualifier Faria. Zijn volgende tegenstander is de Tsjech Tomas Machac.

Alcaraz snel klaar met Nishioka

Carlos Alcaraz drong op indrukwekkende wijze door tot de derde ronde van de Australian Open. De Spanjaard won in Melbourne in een vloek en een zucht met 6-0, 6-1, 6-4 van Yoshihito Nishioka.