Wekdienst 15/1: Uitspraak over projecties Erasmusbrug • Afscheidsrede Biden

Goedemorgen! De mannen die racistische leuzen op de Erasmusbrug zouden hebben geprojecteerd horen vandaag hun straf. En Joe Biden begint met afscheid nemen: de Amerikaanse president houdt vanuit zijn Oval Office zijn afscheidsrede.

Eerst het weer: in een groot deel van Nederland is er in de ochtend kans op dichte mist. Er geldt een waarschuwing in Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. De temperaturen liggen tussen de 3 en 8 graden. Regionaal is de wind hardnekkig, blijft het een groot deel van de dag mistig en is er motregen mogelijk.