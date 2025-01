Nieuw onderzoek naar aanbieden van extra scans bij dicht borstklierweefsel

Het UMC Utrecht is een nieuw onderzoek begonnen om borstkanker eerder op te sporen bij vrouwen met dicht borstklierweefsel. Deze vrouwen hebben een veel grotere kans op borstkanker, terwijl juist bij hen tumoren slecht zichtbaar zijn op de mammografie tijdens het bevolkingsonderzoek.

Van de vrouwen tussen de 50 en 75 jaar die aan het bevolkingsonderzoek meedoen, heeft ongeveer een op de twaalf zeer dicht klierweefsel. Zij hebben anderhalf tot twee keer zoveel kans op borstkanker, en juist bij hen zijn tumoren niet goed zichtbaar op een mammografie. Een half jaar geleden ontstond veel commotie hierover naar aanleiding van een artikel in de de Volkskrant.

"We hebben in Nederland een zeer goed bevolkingsonderzoek borstkanker. Ook voor vrouwen met dicht klierweefsel is het belangrijk om mee te doen", benadrukt radioloog Wouter Veldhuis, die samen met hoogleraar epidemiologie Carla van Gils het onderzoek leidt bij het UMC Utrecht. "Maar in die groep is er wel echt ruimte voor verbetering. Bij hen zijn vier op de tien tumoren niet zichtbaar op de mammografie."

Bij toeval ontdekt: tumor van 4 centimeter

Dat overkwam de 68-jarige Caty Bulte. Bij het bevolkingsonderzoek in juni vorig jaar werd een tumor van een centimeter gevonden in haar linkerborst. Op de MRI-scan een maand later, voorafgaand aan haar borstsparende operatie, werden in haar rechterborst nog twee tumoren ontdekt, waaronder een sneller groeiende van 4 centimeter.

"Het is puur toeval dat die ontdekt zijn", zegt Bulte. Ze had al eens gehoord dat ze dicht klierweefsel heeft. "Maar ik wist niets van de gevolgen, ook niet dat je een grotere kans hebt op borstkanker." Dat las ze pas in het Volkskrant-artikel. "Ik was behoorlijk overstuur. Dat ik steeds mammografieën heb gehad waarbij ze weten dat ze niet alles zien en dat je dan toch gewoon het bericht krijgt: er is geen afwijking."

Bulte is opgelucht dat ze ondanks deze tumoren nog steeds borstsparend kon worden geopereerd en dat er geen chemotherapie nodig is. "Maar mijn vertrouwen ben ik wel kwijtgeraakt. Ik weet niet hoe lang ik er al mee rondgelopen heb."