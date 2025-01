Wielerpensioen? Vos (37) aast juist op Sanremo en wil koersen met Ferrand-Prévot

Vos vervolgt: "Ik houd van de sport. Ook van de ontwikkeling van de sport. Binnen dit team is er altijd iets te leren of iets om in te verbeteren. Ik denk dat het team elk jaar beter wordt. Die groei is mooi om te zien. Nu met nieuwe renners erbij kunnen we hopelijk weer een stap zetten."

Ferrand-Prévot

Een van die nieuwe renners is de Franse olympisch mountainbikekampioen Pauline Ferrand-Prévot, een grote wielrenster met grote ambities die al wereldtitels in bijna alle disciplines op twee wielen won. Vos kent haar nog goed uit de tijd dat ze samen voor Rabo-Liv reden.

"Marianne is iemand waar ik veel respect voor heb", zegt de 32-jarige Française, die erg blij is om weer terug op de weg te zijn. Het bevalt goed bij Visma. "Het voelt als een grote familie hier, alsof ik hier al jaren ben."

Het wordt een leerjaar voor Ferrand-Prévot, zegt ook ploegleider Rutger Tijssen. "Ze heeft voor drie jaar getekend. In het eerste jaar moeten we elkaar leren kennen, we moeten ontdekken waar ze nu is. Ze kijkt ernaar uit om succesvol te zijn in grote rondes."