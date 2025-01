Feyenoord volgend slachtoffer van 'stunttrainer' Van der Kooij? 'Alles moet kloppen'

"Wij hebben niets te verliezen, hè", zegt Van der Kooij, die ook aan de slag gaat als assistent-trainer van eerstedivisionist Telstar. "Al hebben mensen misschien wel wat verwachtingen, dat ik weer hetzelfde ga doen als wat ik met Ajax deed."

"Maar dat is niet helemaal realistisch. Het is echt een topclub. Ajax was vorig jaar minder goed dan Feyenoord nu."

Andere weerstand dan topclubs

De Rotterdammers behoren tot de top van Nederland, staan vierde in de eredivisie en doen mee in de Champions League. Rijnsburg is ook lekker bezig in de tweede divisie, daar staan ze tweede. Dit weekend won het nog van Jong Almere City, terwijl Feyenoord verloor van FC Utrecht.

Al houdt Van der Kooij zich daar niet mee bezig. "Wij zijn geen FC Utrecht, wij bieden andere weerstand. En we weten ook niet met wat voor elftal trainer Brian Priske aan komt zetten. Misschien zijn ze wel gewaarschuwd en komen ze met hun beste elf deze kant op."