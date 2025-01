Lamens in tweede ronde onderuit, alle Nederlanders klaar op Australian Open

Suzan Lamens is in de tweede ronde van de Australian Open uitgeschakeld door Belinda Bencic. De Nederlandse, die haar debuut maakte op een grandslamtoernooi, verloor in twee sets van Belinda Bencic uit Zwitserland: 1-6, 6-7 (3).

Na de nederlaag van Lamens zijn alle Nederlanders uitgeschakeld in het enkelspel van de Australian Open. Arantxa Rus, Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp gingen in de eerste ronde onderuit.

De 25-jarige Lamens had in de eerste ronde de Sloveens qualifier Veronika Erjavec verslagen en stuitte in ronde twee op Bencic, die in 2020 nog de mondiale nummer vier was. Na de geboorte van een dochter vorig jaar zakte Bencic af naar de 294ste plaats.

Lamens staat op de 77ste plaats van de wereldranglijst, maar op het hardcourt van Melbourne had ze lange tijd bar weinig in te brengen tegen de olympisch kampioen van 2021. Zo maakte ze in de eerste set slechts vier punten op eigen service.

Bencic, die afgelopen oktober na een jaar afwezigheid haar rentree maakte, won set een makkelijk met 6-1 en liep vervolgens in de tweede set uit naar 4-1. Maar daarna herpakte Lamens zich en sleepte ze er nog knap een tiebreak uit, maar was daarin kansloos.

Olympisch kampioene onderuit

De Chinese Zheng Qinwen werd verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde. De verliezend finaliste van vorig jaar boog met 6-7 (3) ,3-6 voor de 36-jarige Laura Siegemund (WTA-97).