Beurswaakhond VS sleept Musk voor rechter om niet tijdig melden aandelen Twitter

De Amerikaanse beurswaakhond Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft miljardair Elon Musk aangeklaagd. Hij zou begin 2022 niet tijdig hebben bekendgemaakt dat hij Twitter-aandelen bezat voordat hij het sociale medium overnam.

Volgens de SEC kon Musk zo "minstens 150 miljoen dollar" te weinig betalen voor de aandelen die hij kocht, terwijl hij daarvoor had bekend moeten maken dat hij al meer dan 5 procent van de aandelen van Twitter in zijn bezit had. De SEC eist dat Musk het bedrag terugbetaalt, plus een boete.

Musk begon begin 2022 met het opkopen van Twitter-aandelen. In maart van dat jaar bezat hij meer dan 5 procent van de aandelen. Volgens de aanklacht was hij op dat moment wettelijk verplicht om zijn eigendom bekend te maken. Dat deed hij pas op 4 april, elf dagen te laat.

Onzeker

Het is echter onzeker of het daadwerkelijk tot een rechtszaak gaat komen. De huidige voorzitter van de SEC, Gary Gensler, is van plan om op 20 januari af te treden en daarna treedt de regering van Donald Trump aan waarin Musk als adviseur gaat optreden. Musks advocaat Alex Spiro stelt dat de miljardair niets heeft fout gedaan en dat de SEC al jarenlang een 'campagne' tegen Musk voert.

Musk gaf ongeveer 44 miljard dollar uit aan de aankoop van Twitter, die in oktober 2022 werd afgerond. Na de overname veranderde hij de naam van het medium in X.