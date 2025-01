KNMI waarschuwt voor dichte mist in groot deel van land

Het KNMI waarschuwt voor dichte mist in Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg.

Het zicht kan plaatselijk minder dan 200 meter zijn waardoor verkeer hinder kan ondervinden. Vanwege de mist geldt in acht provincies code geel tot ongeveer 11.00 uur. Ook Rijkswaterstaat waarschuwt voor dichte mist met zicht tussen de 50 en 200 meter.

Het blijft een groot deel van de dag mistig. Ook is er motregen mogelijk. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten of westen en het wordt 3 tot 7 graden.