Grote zorgen over verspreiding branden Los Angeles vanwege toenemende wind

In Los Angeles zijn grote zorgen dat de natuurbranden in het gebied zich verder vandaag kunnen verspreiden door toenemende wind. Ook gelden in de stad extra waarschuwingen vanwege de slechte luchtkwaliteit door verspreiding van as en stof.

Door de branden zijn inmiddels 25 mensen in het gebied overleden. Er woeden drie grote branden rond de stad en een vierde kleinere bij de stad Ventura op zo'n 100 kilometer afstand.

Hoewel werd verwacht dat de wind gisteren al flink zou toenemen, is dat nog niet gebeurd. Autoriteiten waarschuwen echter dat het vandaag mogelijk meer gaat waaien, waardoor de branden zich kunnen verspreiden.

Meest verwoestende brand ooit in Californië

De twee grootste branden zijn de Palisades-brand in het noordwesten van de stad en de Eaton-brand in het noorden van de stad. Zeventien personen kwamen om het leven door de Eaton-brand, de anderen door de Palisades-brand. De Eaton-brand is nu al de meest verwoestende die ooit in de staat Californië heeft gewoed, meldt de brandweer.

De Eaton-brand heeft tot nu toe zo'n 7000 woningen en andere gebouwen verwoest. De Palisades-brand heeft tot nu toe naar schatting zo'n 5300 huizen verwoest of beschadigd. Zo'n 12.000 woningen en andere gebouwen lopen nog altijd gevaar om vernietigd te worden door deze brand.

Niet onder controle

Beide branden zijn nog altijd bij lange na niet onder controle. De Palisades-brand is voor 18 procent onder controle (ten opzichte van 14 procent op maandag), de Eaton-brand voor 35 procent (maandag: 33 procent).

Voor een groot deel van Los Angeles geldt tot vanavond 19.00 uur lokale tijd een waarschuwing voor as en stof. Inwoners wordt verzocht zo veel mogelijk binnen te blijven.