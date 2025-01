Geschorste Zuid-Koreaanse president Yoon gearresteerd voor uitroepen staat van beleg

De geschorste Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol is in het presidentiële paleis gearresteerd, meldt staatpersbureau Yonhap.

Hij werd opgepakt in het presidentieel paleis in Seoul waar hij zich wekenlang schuilhield nadat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Aanleiding daarvoor was het uitroepen van de militaire noodtoestand, begin vorige maand.

Duizenden aanhangers van de president stonden voor het presidentieel paleis en maakten het de politie moeilijk om de president te bereiken. Een eerdere poging om hem te arresteren mislukte nog door de aanwezigheid van aanhangers en zijn presidentiële beveiliging.

'Wilde risico op bloedvergieten voorkomen'

Nadat bekend werd dat Yoon was gearresteerd verscheen een video van hem online. Daarin noemde hij het onderzoek dat naar hem is ingesteld illegaal. Ook stelde hij dat hij had toegestemd om ondervraagd te worden om "het risico op bloedvergieten te voorkomen".

De president maakte op 3 december de staat van beleg bekend, waarmee hij het parlement uitschakelde. Onder druk van het parlement trok hij de noodtoestand dezelfde dag weer in.