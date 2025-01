Vorig jaar minder christenen vermoord om geloof, wel meer mishandelingen gemeld

Het aantal christenen dat om hun geloof is vermoord, is vorig jaar wereldwijd iets afgenomen, van 5000 naar 4478. Dat staat in het jaarverslag van de in Nederland opgerichte christelijke organisatie Open Doors. Tegelijk zijn er beduidend meer mishandelingen gemeld, aldus de internationale organisatie. Dat aantal steeg met bijna 28 procent naar 54.780.

Het lagere aantal doden houdt vooral verband met de situatie in Nigeria, schrijft Open Doors. Daar zijn minder christelijke doden geteld dan het jaar ervoor, hoewel het cijfer met 3100 nog altijd het hoogste is van alle landen.

De organisatie schat dat 380 miljoen christenen te maken hebben met zware vervolging en discriminatie om hun geloof. Dat zijn er 15 miljoen meer dan een jaar eerder. "Opvallend is de toename van autoritaire regimes in Centraal-Azië", staat in het jaarverslag. "Zij stellen met harde hand hun positie veilig en bieden geen ruimte voor andersgelovigen en andersdenkenden."

Open Doors maakt jaarlijks een ranglijst met de landen waar christenen het grootste risico lopen om vervolgd te worden. Voor de 23e keer staat Noord-Korea daar op de eerste plaats.

"De vijftig landen van de Ranglijst Christenvervolging laten een wereld van lijden zien", zegt directeur Maarten Dees. "Een orgie van geweld in Sub-Sahara Afrika. Verstikkende regimes in Noord-Korea en Afghanistan. Autoritaire overheden die de dienst uitmaken zoals in Centraal-Azië, China en India of juist falende overheden die geweld maar laten gebeuren en ongestraft laten."