Teleurstelling en trots bij Excelsior, ondanks PSV-goal 'in buzzer beater'

In de laatste seconde schoot Ismael Saibari de bekerdroom van Excelsior aan diggelen. Bij de trainer van de Rotterdammers, Ruben den Uil, overheerste toch de trots.

Want Excelsior, dat uiteindelijk na verlenging met 5-4 verloor van PSV, speelde bij vlagen ook gewoon heel knap voetbal. Met kansen uit vloeiende aanvallen of door agressief drukzetten.

"We hebben een fantastische ploeg", concludeerde Den Uil kort na de wedstrijd in het Philips Stadion bij ESPN. "In de eerste helft hebben we nog een beetje geluk gehad, maar in de tweede helft was het echt heel erg goed van ons."

Na precies 96 minuten spelen stond Excelsior met 3-2 voor. En toen kwam die ene fatale hoge bal. De Jong was net slimmer dan de Excelsior-verdedigers en Saibari schoot de gelijkmaker binnen. In de verlenging vocht Excelsior voor wat het waard was, maar PSV was iets sterker.