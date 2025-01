PSV voorkomt ternauwernood bekerstunt Excelsior en wint na verlenging met 5-4

Met de teleurstelling in de achtste finales van vorig jaar nog in het achterhoofd drong PSV vervolgens flink aan om een bekerblamage te voorkomen. Via Malik Tillman maakte PSV de aansluitingstreffer. De Amerikaan knalde een afvallende bal hard achter Raatsie, die nog altijd uitstekend keepte.

Het was Duijvestijn, die de assist op de 0-1 had geleverd, die het duel tien minuten voor tijd leek te beslissen. De aanvaller werd volledig over het hoofd gezien door de Eindhovense defensie en kon in het strafschopgebied onbedreigd de 1-3 in de hoek schieten.

Late gelijkmaker

De aansluitingstreffer van Pepi, in de 86ste minuut, leek te laat te komen voor de Eindhovenaren. Maar zoals Excelsior diep in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong kwam, zo maakte Saibari in het absolute slot van de wedstrijd toch nog de gelijkmaker namens PSV.

De 98ste minuut was inmiddels ingegaan toen een hoge voorzet van Ivan Perisic op onfortuinlijke wijze tussen twee verdedigers van Excelsior was blijven liggen, waarna een oplettende Luuk de Jong de vrijstaande Saibari in staat stelde de 3-3 in de hoek te schieten.