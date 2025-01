Atalanta en Juventus in evenwicht, Koopmeiners uitgefloten bij duel met oude ploeg

Atalanta en Juventus hebben met 1-1 gelijkgespeeld in de Serie A. Het duel in Bergamo kwam pas na rust op gang. Atalanta was de dominante ploeg in de openingsfase, maar Juventus was op slag van rust het gevaarlijkst.

Teun Koopmeiners, die tot de zomer voor Atalanta speelde (129 duels), en Kenan Yildiz roken aan de 1-0. Koopmeiners werd regelmatig uitgefloten, dit omdat hij afgelopen zomer een transfer van Atalanta naar Juventus forceerde.

Juve ging in de tweede helft door met aanvallen en bij de tweede grote kans van Pierre Kalulu was het raak: hij prikte van dichtbij binnen.

Atalanta beet direct van zich af en was vooral dreigend via Charles De Ketelaere. Mateo Retegui kopte een kwartier voor tijd de 1-1 binnen.

In de heerlijke slotfase misten Nicolò Zaniolo (Atalanta) en Yildiz (Juventus) nog een enorme kans.

AC Milan wint

Eerder op de avond boekte AC Milan een 2-1 zege op bezoek bij Como. Assane Diao zette Como in de 60ste minuut op voorsprong, maar Theo Hernández en Rafael Leão draaiden het duel om.

Morgenavond speelt nummer twee Internazionale tegen Bologna.