Liverpool ondanks dubbele gouden wissel Slot weer niet langs Nottingham Forest

De vorige nederlaag mag dan geen schok meer zijn voor Slot, maar van de openingsfase in Nottingham had de trainer van Liverpool zich toch vast wat anders voorgesteld. Anthony Elanga vond Chris Wood, die in de achtste minuut ontsnapte aan Virgil van Dijk en Trent Alexander-Arnold, en de spits schoot de thuisploeg op 1-0.

Daarna gooide de ploeg van trainer Nuno Espírito Santo vakkundig de deur op slot. Halverwege had Liverpool zo'n zeventig procent balbezit, maar tot veel grote kansen kwam het niet.

Perfecte wissel

Pas in de 66ste minuut tekende Diogo Jota voor de gelijkmaker. Het was een dubbele gouden wissel voor Slot. De genomen corner was het eerste balcontact voor invaller Konstantinos Tsimikas, de rake kopbal was de eerste aanraking voor de eveneens net ingevallen Jota.

Liverpool zette in de slotfase veel druk op Nottingham en met name topscorer Mohamed Salah was een aantal malen zeer gevaarlijk, maar Forest hield stand en deelde uiteindelijk de punten met Liverpool