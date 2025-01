Trumps beoogde Defensieminister urenlang bevraagd in hoorzitting Senaat

Peter Hegseth, de kandidaat om de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie te worden, is in de defensiecommissie van de Amerikaanse Senaat urenlang ondervraagd over onder meer de uiteenlopende beschuldigingen aan zijn adres.

De 44-jarige Hegseth is een van de meest omstreden keuzes van aankomend president Trump in zijn kabinet. Toen zijn naam bekend werd, gingen er al snel verhalen rond over drankmisbruik en aantijgingen van seksueel misbruik.

Daarnaast baarde hij opzien met onder meer denigrerende opmerkingen over vrouwen in het Amerikaanse leger en hij toonde zich uitgesproken over het bestrijden van wat hij "wokeness" in het leger noemde.

Kritisch bevraagd

Hegseth bekleedde nog nooit een politieke functie. Voordat Trump hem uitkoos, was hij vooral bekend als presentator bij nieuwszender Fox News. Daarnaast diende hij als infanterieofficier bij de Nationale Garde en was hij namens het leger uitgezonden naar Afghanistan, Irak en het militaire detentiekamp Guantánamo Bay op Cuba.

Zoals verwacht werd Hegseth in de hoorzitting uiterst kritisch bevraagd door Democratische senatoren. Zo vond de Democratische Senator Reed dat Hegseth "het karakter en de competentie" mist om aan het hoofd van de Amerikaanse strijdkrachten te staan.

Zijn benoeming zou volgens hem een "belediging zijn voor de mannen en vrouwen die hebben gezworen hun plicht tegenover de grondwet te zullen nakomen".

Republikeinse senatoren spraken juist lovend over Hegseth, die volgens hen als relatieve buitenstaander in Washington een frisse wind is en ze roemden daarnaast zijn militaire ervaring. Republikein Mullen noemde het aanstippen van de persoonlijke aantijgingen aan het adres van Hegseth door Democraten "voor de show".

'Cultuur van strijders'

Hegseth zelf noemde zichzelf "geen perfect persoon" en zei desgevraagd geen alcohol meer aan te raken als hij minister zou zijn. Hij sprak van een "gecoördineerde lastercampagne" toen het ging over een aantijging van seksueel misbruik uit 2017, waarvoor hij nooit is aangeklaagd.

Verder zei hij als minister vooral "een cultuur van strijders" na te streven binnen de Amerikaanse strijdkrachten. Het Pentagon moet volgens hem uitsluitend zijn gefocust "op oorlogsvoering, dodelijkheid, meritocratie, normen en paraatheid. Dat is alles, en dat is mijn taak".

In antwoord op een Democratische senator die zei dat het huidige Amerikaanse leger juist dodelijker dan ooit is nu het ook diverser is dan ooit, zei Hegseth dat het Amerikaanse leger "terecht" altijd vooropliep toen het ging om bijvoorbeeld raciale integratie. Maar volgens hem leidt het huidige diversiteits- en inclusiebereid tot "verdeling" in het leger en verdienen militairen niet meer hun rangen op basis van prestaties.

Stemming

In de hoorzitting, die ruim vier uur duurde, leek Hesgeth geen uitspraken te doen die ertoe zouden kunnen leiden dat Republikeinse senatoren hun steun aan hem kunnen intrekken. Dat is belangrijk voor Hegseth en ook Trump: één tegenstem van een Republikein in de commissie zou het pad van Hegseth naar het ministerschap aanzienlijk kunnen bemoeilijken.

Het is nog niet duidelijk wanneer er over de aanstelling van Hesgeth gestemd gaat worden door de senatoren. Trump wil zoveel mogelijk ministers in zijn kabinet goedgekeurd hebben voor, of op de dag van zijn inauguratie, komende maandag.