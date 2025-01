Woning van Rotterdamse ambtenaar vijf keer doelwit van explosies

In een huis in Rotterdam-Noord waar de afgelopen maanden vijf explosies zijn geweest, woont een ambtenaar van de gemeente. Dat schrijft burgemeester Schouten in een brief aan de gemeenteraad.

De ambtenaar werkt bij de directie Veiligheid. "Vanzelfsprekend kunt u ervan uitgaan dat uiterst zorgvuldig wordt afgewogen wat de risico's zijn van de mogelijke nabijheid van het criminele circuit bij een gemeentelijke medewerker", aldus Schouten in de brief.

"Ook kijken we als werkgever wat deze situatie betekent voor de werkzaamheden van deze medewerker en mogelijke risico's of kwetsbaarheden." Waar nodig zijn volgens Schouten "passende maatregelen" genomen. Ook is er aandacht voor de impact van de gebeurtenissen op de medewerker.

Het Openbaar Ministerie en de politie zijn bezig met een opsporingsonderzoek, zo staat in de brief, om de daders te vinden en het geweld te stoppen.

Vanaf augustus

Bij de woning in de Meidoornstraat waren sinds 12 augustus vijf ontploffingen, waarvan drie in de afgelopen twee weken. In oktober 2022 was er een explosie bij de buren.

Na een ontploffing in november werd de woning al eens voor een maand gesloten, schrijft Rijnmond. Sinds 2 januari is de woning opnieuw voor een maand gesloten. De burgemeester beslist later of de woning langer gesloten blijft.

In de Meidoornstraat en de buurt is het toezicht verscherpt, schrijft Schouten. Zo hangen er camera's en zijn betonblokken neergezet op de parkeerplekken voor de woning. Bij de gevel liggen zandzakken om schade aan buurpanden bij een eventuele nieuwe explosie zo veel mogelijk te voorkomen.

De burgemeester noemt de explosies "vreselijk voor de mensen uit deze straat en directe omgeving".