Nederlandse waterpolosters kloppen Australië in eerste wereldbekerduel

De Nederlandse waterpolosters zijn het wereldbekertoernooi in Griekenland begonnen met een 11-9 (4-1, 1-1, 3-6, 3-1) zege op Australië.

In 2024 versloeg Nederland Australië op het WK in het duel om de vijfde plek met 10-8 en op de Olympische Spelen werd het in de groepsfase 7-7. In Parijs won Australië vervolgens zilver en Nederland brons.

Australië begon slordig en schoot in het tweede kwart drie keer op de paal. Oranje mikte beter en leidde halverwege met 5-2.

Australië komt terug

In kwart drie kwam Australië van 3-6 terug tot 6-6 (drie goals van vedette Alice Williams) en van 6-8 tot 8-8. Vier reddingen van Britt van den Dobbelsteen en treffers van Lieke Rogge en Maxine Schaap bezorgden Oranje toch nog de winst.

Woensdag volgt in Alexandropoulos de tweede groepswedstrijd, tegen Italië. Ook Israël zit in de groep van Oranje.