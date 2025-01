Zuid-Korea probeert president weer te arresteren, duizenden aanhangers voor paleis

Yoon zit al weken in het presidentieel paleis, waar hij wordt beschermd door de presidentiële beveiliging. Een eerste poging om Yoon te arresteren mislukte door de aanwezigheid van Yoons beveiligers en aanhangers. De rechtbank had een arrestatiebevel uitgevaardigd nadat Yoon drie dagvaardingen had genegeerd in het onderzoek naar de noodtoestand die hij had uitgeroepen.

Op 3 december maakte Yoon op tv de staat van beleg bekend. Daarmee schakelde hij het parlement uit en werden de media onder het gezag van het leger gesteld. Hij trok de noodtoestand onder druk van het parlement dezelfde dag in.

Het parlement nam elf dagen later een motie van afzetting tegen Yoon aan. Hij is sindsdien geschorst in afwachting van een oordeel van het Constitutioneel Hof, dat moet beslissen of Yoon moet vertrekken of mag aanblijven.

Yoon is de eerste zittend president van Zuid-Korea tegen wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd. Volgens zijn advocaten is het bevel niet geldig, en zou het arresteren van Yoon illegaal zijn.