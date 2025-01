Marokko luidt het jaar 2975 in en viert de Amazigh-cultuur nu uitbundig

Imane Bekkali is directrice van een basisschool in Casablanca, de grootste stad van Marokko. "Bij ons grijpen we Yennayer aan om de kinderen een week lang kennis te laten maken met een deel van hun eigen cultuur waar ze meestal niet veel vanaf weten. We laten ze bijvoorbeeld hun eigen naam schrijven in het Tifinagh, een alfabet dat compleet vreemd voor ze is," zegt Bekkali.

Hoogleraar Nacer Azday uit de hoofdstad Rabat is een expert op het gebied van de cultuur en de geschiedenis van de Imazighen, en zet zich al decennia in voor de herwaardering ervan. Volgens hem is de Amazigh-cultuur belangrijk voor de Marokkaanse samenleving, en gaat het niet alleen om folklore. "Je ziet in deze tijd dat ideologieën afbrokkelen. Het is voor Marokkanen belangrijk om terug te keren naar hun oorsprong. Zo bouwen we weer een sterke identiteit op," vindt Azday.

De heropleving van de Amazigh-cultuur is niet alleen gaande in Marokko: buurland Algerije besloot al in 2017 om van Yennayer een officiële feestdag te maken, en ook in Libië is besloten om vanaf dit jaar hetzelfde te doen.

Op sociale media is er ook een opmars te zien van influencers die de Amazigh cultuur willen uitdragen. Zo maakte het muzikale duo Sarah & Ismael een speciaal liedje voor Yennayer: