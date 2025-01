'Zeeuw' Schoolkate treft Sinner in Melbourne, vader kijkt vanuit Koudekerke toe

Hoewel de jonge tennisser over een Nederlands paspoort beschikt, spreekt hij geen Nederlands. "Hij kan een paar woorden en zinnetjes, maar dat is het dan ook", zegt zijn vader. "De KNLTB weet van zijn bestaan, maar Tristan komt echt uit voor Australië."

Tijdens toernooien kwam Tristan wel vaak in Zeeland om zijn oma, geboren in Waterlandkerkje, te bezoeken. "We zitten hier wel in een uithoek, maar als het kon, probeerde Tristan wel bij zijn oma langs te gaan."

Groot moment

Vader Peter noemt de wedstrijd donderdag een "groot moment" in de carrière van zijn zoon. "Dit is het moment waar Tristan zich al zijn hele leven op heeft kunnen voorbereiden. Ik weet zeker dat hij een gameplan heeft."

Jarenlang was hij ook de coach van zijn zoon. "Hij is echt een slimme speler met veel skills, maar het gaat niet makkelijk zijn", zegt hij over de wedstrijd van donderdag in de Rod Laver Arena in Melbourne.