EU-buitenlandchef: Poetin wil geen vrede

De Europese Unie moet er alles aan doen om te zorgen dat Rusland zijn doelen niet bereikt. In een interview met Nieuwsuur zegt Kaja Kallas, de nieuwe EU-buitenlandchef, dat ze daarbij ook blijft rekenen op steun van de Verenigde Staten. "Als we Oekraïne steunen, is dat ook om ervoor te zorgen dat Amerika zijn soldaten niet naar toekomstige oorlogen hoeft te sturen."

Kallas, oud-premier van Estland, waarschuwt al jaren voor naïviteit ten opzichte van de Russische president Vladimir Poetin. "Poetin wil geen vrede, hij wil veroveren. En niet alleen Oekraïne", zegt ze. "De oorlog zal pas voorbij zijn op het moment dat Rusland stopt met het bombarderen van burgers en civiele infrastructuur en zijn troepen terugtrekt. Het is aan ons om daarvoor te zorgen."

Iron Lady

Vier jaar geleden werd de nu 47-jarige Kallas de eerste vrouwelijke premier van Estland. Ze staat bekend als een havik, een Europese hardliner tegenover de grote buurman van Estland: het Rusland van Poetin. Internationaal verwierf ze daarmee de bijnaam 'the new Iron Lady'. Ze spreekt namens de 27 EU-lidstaten, maar die zijn het in internationale kwesties zelden eens. Daarover zegt Kallas: "Wat belangrijk is, is dat we tot nu toe de eenheid hebben weten te bewaren. Het wordt steeds moeilijker, maar die eenheid is er nog."

Al ruim voordat Rusland in februari 2022 Oekraïne binnenviel, was haar boodschap helder: Poetin is een agressor, het Westen moet hem stoppen. Poetin mag de oorlog niet winnen en zelfs niet denken dat hij kan winnen. Ze zegt dat we lessen moeten trekken uit de geschiedenis. "Als we die lessen niet kennen, herhalen we dezelfde fouten. En ik hoop dat we deze keer niet dezelfde fout maken met Rusland."