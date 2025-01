Snowboardster Dekker zesde op parallelslalom bij wereldbeker in Bad Gastein

Snowboardster Michelle Dekker is bij de wereldbekerwedstrijd in het Oostenrijkse Bad Gastein als zesde geëindigd op de parallelslalom. De 28-jarige Zoetermeerse moest in de kwartfinales haar meerdere erkennen in de Japanse Miki Tsubaki.

Dekker had zich met de derde tijd voor de achtste finales gekwalificeerd en was daarin net te sterk voor Larissa Gasser uit Zwitserland. In de 21-jarige Tsubaki trof Dekker vervolgens een zware tegenstander. De Japanse had twee van de vorige drie wedstrijden op de parallelslalom gewonnen.

Haken achter poortje

Dekker startte goed, maar kon een medaille vergeten nadat ze halverwege achter een poortje was blijven haken. In de eindstrijd verloor Tsubaki van Ramona Hofmeister uit Duitsland. Hofmeister pakte in 2018 tijdens de Olympische Winterspelen van Pyeongchang de bronzen medaille.

De race in Bad Gastein was de negende wereldbekerwedstrijd van het seizoen. In het Zwitserse Davos noteerde Dekker haar beste prestatie: ze werd toen tweede. Dat was de zevende keer in haar carrière dat Dekker op het podium stond van een wereldbeker.