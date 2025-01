Tussentijdse rijtoets vanaf april tijdelijk van de baan

Om de drukte met wachttijden bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardighheidsbewijzen) terug te dringen worden er vanaf april dit jaar geen tussentijdse rijtoetsen gedaan. De toetsen worden voor maximaal een jaar geschrapt. In een debat in de Kamer bleek genoeg steun voor dit plan.

In de coronacrisis -toen honderdduizenden rijexamens niet door konden gaan- ontstonden er lange wachttijden voor de examens. Een deel van de achterstanden is weggewerkt, maar op sommige plekken is de wachttijd nog steeds vijftien tot twintig weken, schreef minister Madlener vorige week aan de Tweede Kamer.

Vandaag debatteerden Kamer en minister over de problemen. Door een jaar lang geen tussentijdse toetsen af te nemen komen er ongeveer 75.000 extra rijexamenplekken bij, is de schatting.

Proefexamen

Een tussentijdse toets is een soort proefexamen. Leerlingen kunnen op die manier wennen aan de examensituatie. Als ze bijzondere verrichtingen zoals inparkeren goed genoeg uitvoeren, hoeven ze die bij het echte praktijkexamen niet meer te doen. Veel partijen vinden de tussentoets van groot belang en willen dat alles in het werk wordt gesteld om het schrappen ervan zo kort mogelijk te laten duren.

Partijen denken dat het schrappen van de tussentoets kan helpen, maar vinden het ook jammer. VVD- Kamerlid Veltman spreekt van een hard gelag. Zij diende samen met NSC-Kamerlid Van Dijk een motie in waarin ze vraagt om de toetsen uiterlijk 1 juli weer in te voeren op plaatsen waar de wachttijden kort genoeg zijn.