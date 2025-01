Nieuwe domper Arsenal: ook Jesus maanden aan de kant met kruisbandblessure

Arsenal moet het de rest van het seizoen stellen zonder Gabriel Jesus. De Braziliaanse spits kwam tijdens het verloren FA Cup-duel met Manchester United van zondag hard in botsing met United-aanvoerder Bruno Fernandes en liep daarbij een kruisbandblessure aan zijn linkerknie op.

Direct na het bekerduel met United gaf manager Mikel Arteta al aan dat hij vreesde voor een lange afwezigheid van de 27-jarige Jesus, die in de slotfase van de eerste helft het veld per brancard verliet.

Het is niet de eerste keer dat de aanvaller met een ernstige blessure te maken krijgt. Zo was de 64-voudig international van Brazilië twee jaar terug maandenlang uit de roulatie nadat hij tijdens het WK in Qatar geblesseerd was geraakt aan zijn rechterknie.

Nieuwe domper na Saka

Voor de club uit Noord-Londen is het een nieuwe domper in de jacht op de eerste landstitel sinds 2004. De huidige nummer twee van de Premier League kan de komende maanden ook al niet beschikken over vleugelaanvaller Bukayo Saka, die met een hamstringblessure kampt.

De achterstand van Arsenal op koploper Liverpool bedraagt momenteel zes punten, maar de ploeg van trainer Arne Slot heeft een wedstrijd minder gespeeld. Liverpool komt vanavond in actie tegen Nottingham Forest, de verrassende nummer drie van de ranglijst.

Woensdag speelt Arsenal op eigen veld de derby tegen aartsrivaal Tottenham Hotspur, dat twaalfde staat.