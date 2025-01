Clubicoon Theo Janssen vertrekt bij Vitesse, wordt hoofdtrainer bij De Treffers

Theo Janssen vertrekt aan het einde van het seizoen na twaalf jaar bij Vitesse. Het clubicoon gaat volgend jaar aan de slag als hoofdtrainer bij amateurclub De Treffers uit Groesbeek, dat uitkomt in de tweede divisie.

Als speler kwam Janssen twaalf seizoenen uit voor Vitesse, waarin hij dertig keer scoorde. Na zijn loopbaan, waarin hij onder meer landstitels pakte bij FC Twente en Ajax, keerde hij terug in Arnhem. Janssen werd scout, assistent-trainer bij Jong Vitesse en hoofdtrainer bij de onder 16 en -18 ploegen.

In oktober 2022 werd hij assistent van het eerste team van Phillip Cocu. Toen Cocu moest vertrekken, werd Janssen hoofd scouting.

"Het is voor mij tijd om weer op eigen benen te staan en te doen wat ik het liefste doe. In mijn huidige functie mis ik de rol op het veld. Ik wil mezelf als trainer verder ontwikkelen, en bij De Treffers krijg ik die kans'', legt Janssen uit.

Zware beslissing

"Vitesse is mijn club, en mijn hart zal altijd geel-zwart blijven. Het was een ontzettend zware beslissing om de deur achter me dicht te trekken, maar het is een kans om me als hoofdtrainer te bewijzen. Dit is geen definitief vaarwel. Als de mogelijkheid zich voordoet, hoop ik ooit terug te keren bij 'mijn' Vitesse."

Met John van den Brom als hoofdtrainer en Nicky Hofs als assistent heeft Vitesse nog twee clubiconen in de technische staf. Van Hofs is bekend dat hij ook ambities heeft om hoofdtrainer te worden.