Britse prinses Kate opgelucht na kankerbehandeling

De Britse prinses Kate is opgelucht dat haar kankerbehandeling achter de rug is. Dat laat ze weten via Instagram. "Ik blijf gefocust op herstel", aldus de prinses.

Ze laat weten dat haar ziekte in remissie is, wat betekent dat er geen actieve kanker meer in haar lichaam zit, maar dat het nog te vroeg is om te zeggen dat het niet terug zal komen. "Er is veel om naar uit te kijken dit jaar", aldus de prinses. "Maar zoals iedereen die kanker heeft gehad zal weten, het kost tijd om aan het nieuwe normaal te wennen."

Ook bedankt ze iedereen voor de steun die ze heeft ontvangen.

Buikoperatie

De prinses lag begin vorig jaar dertien dagen in een ziekenhuis in Londen na een buikoperatie. Uit privacyoverwegingen maakte Buckingham Palace niets over haar situatie bekend, maar door de radiostilte groeide de speculatie over wat er precies met haar aan de hand was.

In maart maakte ze bekend dat ze kanker had. Om welk soort kanker het ging, is nooit bekendgemaakt.

Vandaag bezocht ze het Londense Royal Marsden Hospital, waar ze behandeld werd. Ze bedankte het personeel voor de goede zorgen. "De zorg en het advies die we daar hebben gekregen toen ik patiënt was hier, waren exceptioneel."

Daarnaast sprak ze met mensen die er worden behandeld.