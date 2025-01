Politie zoekt verdachte homomishandeling Amsterdam

De politie is op zoek naar een man die wordt verdacht van het ernstig mishandelen van iemand op straat in Amsterdam. De aanleiding van de mishandeling was de seksuele geaardheid van het slachtoffer, meldt de politie.

Het incident gebeurde op zondag 22 december, rond 04.15 uur. Het slachtoffer zat op een bankje met een vriend op een taxi te wachten op de kruising tussen de Vijzelstraat en de Herengracht. Het slachtoffer hoorde hoe een homostel even verderop vanwege hun geaardheid werd uitgescholden door twee mannen.

De verdachte sprak daarna de man op het bankje aan en vroeg om een sigaret. De man op het bankje zei iets van de scheldpartij, waarop de verdachte heftig reageerde, aldus de politie. De man op het bankje maakte vervolgens kenbaar zelf ook homoseksueel te zijn.

De verdachte deelde daarop een duw uit en haalde met zijn vuist uit tegen het hoofd van het slachtoffer. Volgens de politie bleef de man op hem inslaan en kwamen er mensen omheen staan. Het slachtoffer probeerde weg te komen, maar werd opgejaagd door het groepje en onderuit geschopt.

Op de grond kreeg hij naar eigen zeggen trappen tegen zijn nek, schouders en hoofd. Het groepje liep uiteindelijk weg richting het Koningsplein.

Over de ernst van de verwondingen van het slachtoffer kan de politie vanwege privacyredenen niets zeggen. De man is niet naar het ziekenhuis gebracht.

Signalement

De politie roept getuigen op zich te melden en heeft een signalement van de verdachte verspreid. Volgens de politie is het mogelijk dat er meer verdachten uit het onderzoek naar voren komen.