Reddingswerkers halen illegale goudzoekers na maanden uit Zuid-Afrikaanse mijn

Ook maken ze zich zorgen over mijnwerkers die geen kant op kunnen. De schacht is steil en de touwen die ze gebruikten om naar binnen te gaan zijn verwijderd. Daardoor is de tocht naar boven te zwaar voor de ernstig verzwakte mensen.

De mijn in het stadje Stilfontein is ruim twee kilometer diep met meerdere schachten en een doolhof aan tunnels.

Teken van leven

Familieleden hebben zich bij de uitgang van de mijn verzameld in de hoop een teken van leven te krijgen. "De laatste keer dat ik met mijn broer sprak was in juli, toen hij ons vertelde dat hij ondergronds zou gaan," zei Zinzi Tom, een zus van een van de mijnwerkers tegen persbureau AP.

Tot nu toe werd er niets van haar broer vernomen tot gisteren een mijnwerker bovenkwam met een klein beetje informatie. Haar broer was twee weken geleden nog in de mijn gezien. "Blijkbaar is hij erg ziek en worstelt hij om te overleven."

De reddingsactie zal waarschijnlijk nog dagen duren.