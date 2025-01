Venezuela straft Nederland vanwege 'vijandig gedrag'

Venezuela straft Nederland en beperkt het aantal diplomaten tot drie. De regering in het Zuid-Amerikaanse land nam dezelfde maatregel tegen Frankrijk en Italië. Hoeveel Nederlandse diplomaten er nu in het land verblijven is onduidelijk.

Het land noemt het gedrag van Nederland, Frankrijk en Italië "vijandig". Ze hadden kritiek op de verkiezing van president Nicolás Maduro voor een derde termijn. Zowel de oppositie in Venezuela als westerse landen geloven niet dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. De kiesraad heeft de definitieve tellingen nooit openbaar willen maken.

Enkele dagen geleden is Nicolás Maduro opnieuw beëdigd tot president. De inauguratie ging gepaard met veel protesten van inwoners en politieke tegenstanders.

De diplomaten moeten schriftelijke toestemming krijgen van het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken als ze verder dan veertig kilometer van de hoofdstad Caracas willen reizen. De gestrafte landen hebben 48 uur om aan de maatregel te voldoen.

Er is nog geen reactie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.