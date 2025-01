Zorgen over niveau Nederlands muziekonderwijs, 'aanwas jong talent stagneert'

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) maakt zich zorgen om het niveau van het muziekleven in Nederland. Steeds meer muziekscholen sluiten hun deuren doordat gemeenten bezuinigen op cultuur. Dat heeft ook gevolgen voor muziekverenigingen en conservatoria. Er worden steeds minder Nederlandse muziekstudenten aangenomen omdat hun niveau te laag is, stelt het LKCA.

Jan van den Eijnden is specialist cultuureducatie bij het kennisinstituut. Hij zegt dat er al vijftien jaar een trend is van muziekscholen die omvallen. "De 'talentketen' is verstoord geraakt. Er is geen goed buitenschools muziekonderwijs meer", zegt Van den Eijnden.

Doorstroom niet soepel

De muziekprogramma's in het basisonderwijs noemt hij "belangrijke initiatieven om kinderen kennis te laten maken met muziek en de eerste schreden te zetten. Maar wat als een kind zich verder wil ontwikkelen?" Die doorstroom loopt volgens Van den Eijnden niet soepel.

De gevolgen hiervan zijn in orkesten zichtbaar. Van den Eijnden noemt het Nationaal Jeugdorkest als voorbeeld. "Daar zit bijna geen Nederlandse student meer in, omdat het niveau van de Nederlandse studenten laag is".

Dun aanwas

Van den Eijnden zegt dat "sommige dirigenten en docenten het prima doen" in de muziekpraktijk. Maar voor jonge, startende professionals (met name docenten) is het beroepsperspectief vaak veel minder rooskleurig. "Dat komt omdat er geen droog brood mee te verdienen is."

Katinka Reinders, programmamanager educatie van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, zegt dat de aanwas van nieuw en jong talent stagneert. "Dat komt doordat de basis niet in orde is en er geen goed muziekonderwijs is. Conservatoria worstelen al jaren met een dramatische aanwas van Nederlandse studenten."

Het teruglopen van subsidies en de verschuiving naar lessen door zelfstandige muziekdocenten kan leiden tot hogere lesprijzen. De prijzen van muzieklessen zijn de laatste jaren al gestegen, zegt Reinders. "Voor een grote groep mensen is het helemaal niet te betalen. Kansengelijkheid in het muziekonderwijs is ver te zoeken."