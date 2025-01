Bewoners Drents dorp krijgen tientallen pinpassen, ING vermoedt fraude

Inwoners van het Drentse dorp Hooghalen ontvangen al maanden tientallen bankpasjes via de post. ING denkt dat er fraudeurs achter de brieven zitten en neemt maatregelen, zegt een woordvoerder tegen RTV Drenthe.

Veehouder Derk Talens kreeg de afgelopen tijd 22 brieven met betaalpasjes van de bank. "We zouden niet weten wat wij ermee moeten. En waarom ze allemaal bij ons terechtkomen", zei hij afgelopen week tegen de omroep. De andere ontvangers wonen allemaal in dezelfde straat in Hooghalen. "Ik heb sinds dinsdag alweer zeven brieven", zei Bianca Wagt. "En ze blijven maar komen."

Herinneringscentrum Kamp Westerbork, dat ook in het buitengebied van Hooghalen ligt, ontving ook meerdere bankpassen, later gevolgd door pincodes. Een woordvoerder zei vrijdag dat het niet duidelijk was of het ging om een foutje van ING of om oplichting. Meerdere bewoners deden aangifte.

Zakelijke rekeningen

ING zegt nu tegen RTV Drenthe dat de bewoners zich geen zorgen hoeven te maken. "Het heeft verder niets met hun persoonlijk te maken", aldus woordvoerder Karin van der Pol. "Helaas komt het soms voor dat er rekeningen geopend worden voor frauduleuze bedoelingen en dat daar adressen voor gebruikt worden waar nietsvermoedende mensen wonen." De bank zegt niet om wat voor soort fraude het precies gaat.

Op de vijf adressen die ongevraagd post ontvangen, zijn vier bedrijven gevestigd. Eén ontvanger heeft geen bedrijf, maar de vorige bewoner van haar huis had dat wel. Een groot deel van de verstuurde bankpassen hoort bij een zakelijke rekening.

De Fraudehelpdesk, een instantie die fraudeslachtoffers adviseert, staat voor een raadsel. "Wij hebben dit nog niet eerder gehoord", zegt een woordvoerder. "Geen idee wat hier precies achter zit."