Sluiter parttime-coach van Sakkari: 'Zie functie bij Nederlandse bond zitten'

Wat voor de oud-prof de doorslag gaf om aan het Griekse verzoek te voldoen, was dat de samenwerking hooguit vijftien tot twintig weken behelst. "Dat was precies waar ik naar op zoek was. Fulltime zie ik op het moment echt niet zitten, vanwege de intensiteit. Dus de puzzelstukjes pasten aardig in elkaar."

De 29-jarige Sakkari, in 2021 halvefinaliste op zowel Roland Garros als de US Open, bereikte in maart 2022 de derde positie op de wereldranglijst, maar is teruggezakt naar de 32ste plaats. "Ze heeft een jaar of tweeënhalf top tien gestaan en wil heel graag terug."

Geen makkelijk opdracht, erkent de Rotterdammer. "Ik moet zeggen dat het niveau in de top een stuk hoger is dan drie, vier jaar geleden. Met een waanzinnig solide Swiatek, een solide Sabalenka, Rybakina en Gauff die het al jaren geweldig doen. Het is moeilijk om je daar tussen te vechten. Maar dat is uiteindelijk wel het doel."

Wederom een vrouw

Sluiter denkt Sakkari goed te kunnen helpen, maar daar wel tijd voor nodig te hebben. Een eerste stap voorwaarts blijft in Melbourne in ieder geval uit, want de als 31ste geplaatste Griekse moest al in de eerste ronde haar meerdere erkennen in de Colombiaanse Camila Osorio.