Pensioenleeftijd in Frankrijk staat opnieuw ter discussie

François Bayrou, de kersverse premier van Frankrijk, is bereid om opnieuw te praten over de omstreden pensioenplannen die een kleine twee jaar geleden van kracht werden. Ook is hij bereid te praten over het eventueel verlagen van de pensioenleeftijd, onder de voorwaarde dat dat financieel haalbaar is.

Bayrou probeert met zijn handreiking zijn minderheidsregering een stabielere basis te geven. Hij zoekt daarbij onder meer de steun van links.

Het pensioenplan werd er in maart 2023 doorheen gedrukt door president Macron. Dat deed hij door het parlement buitenspel te zetten met een speciale grondwettelijke procedure. Miljoenen inwoners gingen boos de straat op.

Kern van de maatregelen is dat pensioenleeftijd in Frankrijk stapsgewijs wordt verhoogd van 62 jaar naar 64 jaar in 2030.

"Mits betaalbaar"

Het is nog maar de vraag of het eventueel terugdraaien van pensioenmaatregelen financieel haalbaar is: de Franse overheidsfinanciën lopen flink uit de hand, het land heeft vrijwel nooit zo'n groot begrotingstekort gehad als nu. Daarover zei Bayrou onder meer dat er "grote bezuinigingen aan zullen komen", zonder concrete details te geven.

Frankrijk heeft sinds afgelopen 23 december een nieuwe regering: de vierde in één jaar tijd. Alleen met steun van de oppositie kan die functioneren.