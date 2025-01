Waarom een deal tussen Hamas en Israël zo dichtbij lijkt en wat het plan is

Ook landen als Egypte, Qatar en Turkije willen volgens Hassan een wit voetje halen bij Trump, door druk te zetten op Hamas om een deal te sluiten. "Iedereen wil met een goed rapport naar Trump gaan en laten zien: we hebben ons best gedaan." Daar komt bij dat Hamas ook onder druk staat van hun eigen leiders in het buitenland om een adempauze te regelen en hulp voor de Palestijnen te krijgen.

De Palestijnse enclave ligt in puin, er woedt een humanitaire crisis en dagelijks vallen tientallen doden door Israëlische beschietingen. Tienduizenden Palestijnen zijn gedood in de oorlog. "Hamas moet laten zien aan zijn achterban, wat er nog van over is, dat het bereid is tot een akkoord als Israël honderden gevangen Palestijnen vrijlaat en Israël zich terugtrekt uit Gaza", zegt Hassan. Kortom: Hamas wil laten zien dat het iets kan bereiken.