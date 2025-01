Nieuwe aantijgingen seksueel wangedrag Britse fantasy-schrijver Neil Gaiman

De Britse sciencefiction- en fantasy-auteur Neil Gaiman wordt door nog meer vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag.

De eerste beschuldigingen kwamen in de zomer van 2024 naar buiten. In de vierdelige podcastserie Master: the Allegations Against Neil Gaiman deelden twee vrouwen anoniem hun verhalen waarna nog drie vrouwen volgden.

Het Amerikaanse tijdschrift New York sprak voor hun uitgebreide coververhaal met vier van die vijf vrouwen en nog met vier anderen. De meeste slachtoffers waren in de twintig toen ze met Gaiman in contact kwamen. De jongste was 18 jaar.

Aangerand in bad

Scarlett Pavlovich, een jonge voormalige babysitter van Gaiman en zijn ex-vrouw Amanda Palmer, vertelt in het stuk hoe Gaiman haar overtuigde om een bad te nemen, waarna hij enkele minuten later ongevraagd bij haar in bad ging zitten en haar zou hebben aangerand.

Een andere vrouw die aan het woord komt is Kendra Stout, die 18 jaar en fan van de schrijver was toen ze hem in 2003 ontmoette. Ze beschrijft dat Gaiman enkele jaren later tegen haar zin in seks met haar zou hebben gehad terwijl ze een zeer pijnlijke urineweginfectie had. Ze heeft vorig jaar aangifte van verkrachting gedaan bij de politie.

Gaiman wilde zelf niet reageren tegenover de journalist van het tijdschrift New York, maar via vertegenwoordigers spreekt hij de beschuldigingen tegen.

Projecten stilgelegd

De 64-jarige Gaiman verkocht wereldwijd meer dan 50 miljoen boeken. Coraline en American Gods behoren tot zijn bekendste werken. Veel van zijn werk is verfilmd. Onder meer van zijn stripboek The Sandman is een Netflix-serie gemaakt.

Sinds de eerste beschuldigingen van seksueel wangedrag zijn meerdere projecten van Gaiman stilgelegd of geannuleerd. Zo komt er geen derde seizoen van de serie Good Omens, alleen een afsluitende aflevering. De productie van The Graveyard Book is stilgelegd.

Harvey Weinstein

Op socialemediaplatform X spreekt J.K. Rowling haar onvrede uit over de literaire wereld. "In literaire kringen werd van alles gezegd over Harvey Weinstein toen hij nog niet veroordeeld was en nu blijft het vreemd genoeg stil", schrijft Rowling, die wereldberoemd werd met haar Harry Potter-reeks. Volgens de Britse auteur vertellen slachtoffers van Gaiman vergelijkbare verhalen als bij Weinstein.