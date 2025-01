Jongeren die nog thuis wonen stellen levensplannen uit, actieplan bepleit

Er moet een actieplan komen om jongeren te helpen met het vinden van een (betaalbare) kamer of woning. Dat vindt kinderrechtenorganisatie Kids Rights. "De toekomst van Nederland gaat op slot als er geen plan komt."

Uit onderzoek van de belangenorganisatie in samenwerking met Kids Youth NL blijkt dat jongeren levensplannen, zoals het krijgen van kinderen, uitstellen omdat ze niet kunnen verhuizen. Ook ervaren ze veel stress door het woningtekort en de torenhoge prijzen.

Kids Rights-voorzitter en voormalige kinderombudsman Marc Dullaert roept de politiek op snel met een actieplan te komen. "Het is schrijnend. De toekomst van Nederland gaat op slot als jongeren hun levensplannen blijven uitstellen en dat moeten we niet laten gebeuren, dat is onacceptabel", zegt Dullaert.

Veel stress

Een dergelijk plan is er al voor senioren, maar dus nog niet voor studenten en starters. En dat is wel nodig, want de zoektocht naar een eerste kamer of woning verloopt bij negen op de tien jongeren van 18 tot 29 jaar erg moeizaam. Van de jongeren die geen eigen woning hebben, zegt meer dan de helft (56 procent) dat dit hen beperkt in hun vrijheid en sociale ontwikkeling.